路透基点：奇美实业委托台湾银行安排200亿台币贷款--RLPC

路透香港3月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，奇美实业已经委托台湾银行安排200亿台币(6.76亿美元)五年期再融资贷款。

这笔定期贷款料将于本月启动。

消息人士说，与2009年2月取得的120亿台币五年期贷款相比，这次贷款的定价料将更紧。这笔120亿台币的贷款最初在2009年签署时利率为，较90天期初级市场商票利率加码55个基点，并在2010年8月改为较90天期二级市场商票利率加码75个基点。周三，初级市场商票利率为1.56%，二级市场商票利率为0.894%。

新贷款的资金将用于为这笔120亿台币贷款和另一笔2009年1月签署的22亿台币五年期贷款提供再融资。这笔22亿台币的贷款由奇美实业提供担保，通过与日本旭化成株式会社的合资公司旭美化成借入，利率为较90天期初级市场商票利率加码55个基点。

奇美实业生产塑化和橡胶材料。根据公司网站消息，该公司2013年1月净营收为75亿台币，较上年同期上涨8.7%，较2012年12月上升1.2%。(完)