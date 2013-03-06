美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二指出，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的 积极货币刺激举措将使其从非常规政策中平稳退出的难度加大。 澳洲统计局公布第四季国内生产总值(GDP)较前季成长0.6%，符合市场预期，且为连续 第七季成长，前季成长率上修为0.7%。第四季GDP较上年同期则增长3.1%。有迹象显示，利 率水平较低已开始刺激今年的消费，零售销售活络、家庭财富增加且消费者和企业信心改 善。澳洲央行感受到气氛转好，在本周会议上维持利率不变，指称过去几次降息仍对经济 发挥作用。 泰国央行周三公布的最近一次政策会议记录表示，预计资本继续流入泰国，且因金融 稳定风险需要密切监控。是次会议上，央行维持指标利率在2.75%不变。在2月20日的会议 上，央行货币政策委员会(MPC)以六比一投票通过维持政策利率不变，抵住政府要求下调利 率以延缓资本流入的要求。 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.75% 2013年1月29日降25基点 附卖回利率6.75% 2013年1月29日降25基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 王翔琼; 审校 高琦)