《中国新债预测》进出口行两期固息债利率料续低于二级，因配置需求不减

* 招标品种: 进出口行五/七年固息债

* 招标金额：各150亿元人民币

* 可追加金额：均为至多50亿元

* 招标时间: 周四(7日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商）

* 预测区间: 3.85%-3.95%/4.06%-4.15%

* 预测均值: 3.90%/4.11%

路透上海3月6日 - 中国进出口银行周四将招标发行两期固息债。路透调查显示，近日资金面趋缓，而且从国开行债和国债认购踊跃来看，配置需求相当强劲，因此明日新债中标利率继续低于二级市场的可能性较大，五年和七年期债利率预测均值分别为3.90%和4.11%。

交易员并称，上述预测值基本仅出自于目前二级市场水平，和对现券走势预期相结合的判断，不排除投标机构热情高涨进一步压低中标利率的可能。

“现在(利率债发行)还是配置行情。金融债收益率绝对值比较高，需求应该比国债还好些。”北京一券商分析师认为。

财政部今日稍早招标续发行的五年期固息国债，中标收益率低于预期，亦较二级市场水平偏低。

华东一银行交易员也表示，从交易价值角度，今天续发国债收益率基本没什么吸引力。但这不排除投资户因补充“库存”而低位投标的可能。

“今天我们就是因为这个(配置需求)拿了点国债。”该交易员称。

银行间市场固息政策性金融债(农发和进出口行)到期收益率曲线 显示，五年期品种最新报在3.9661%，七年期为4.1357%。

上述两期债的具体条款如下: