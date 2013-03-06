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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 16:19 BJT

新兴汇市：股市资金流入推高泰铢等亚币，风险人气升温

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 日圆                           93.28       93.32       +0.04       -6.96       86.79
 坡元                          1.2446      1.2457       +0.09       -1.82      1.2219
 台币                          29.670      29.720       +0.17       -1.80      29.136
 韩元                         1081.90     1087.00       +0.47       -1.04     1070.60
 泰铢                           29.70       29.79       +0.30       +3.06       30.61
 菲律宾披索                     40.71       40.72       +0.02       +0.84       41.05
 印尼卢比                     9685.00     9690.00       +0.05       -0.57     9630.00
 印度卢比                       54.77       54.92       +0.28       +0.41       54.99
 马币                          3.1040      3.1011       -0.09       -1.48      3.0580
 人民币                        6.2165      6.2209       +0.07       +0.22      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 艾茂林/张若琪/李婷仪; 审校 田建华/王丽鑫/高琦)

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