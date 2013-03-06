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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 17:27 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期继续收高，短期料呈区间走升

* 人民币即期盘中触及六周高点
    * 中间价格连二日走升
    * 央行称已减少干预
    * 货币战隐忧不利人民币大幅升值

 (更新收盘价)
    路透香港3月6日 - 人民币兑美元即期 周三连续第二日收高。中间价连二日
走升以及客盘结汇，令人民币即期触及逾六周来高点。但午后部份大型银行出手买美元，削
弱升幅。
    
    交易员指出，虽然结汇力道指向人民币看升，但因市场仍观望央行对于汇率的想法，且
国际美元走势也较为反覆，人民币上升力道较为温和，短期呈现区间内缓升局面。
    
    “从1月数字看，结汇的需求还是比较大。人民币有升值压力，市场也不感到奇怪。”
北京一位银行交易员说。
    
    不过，他也表示，＂市场和客盘是偏向人民币升值，但全球央行都在QE(量化宽松)，非
美货币都跌，两个因素综合在一起，人民币还看不出有什么大幅升值的机会。＂
    
    另一中资银行人士称，人民币无力挑战涨停价格6.2118，部份银行午后反手买进美元，
令汇价脱离稍早触及的六个月高点6.2155，前次盘中高点为1月18日的6.2142。
    
 在岸市场人民币兑美元              今日             上日           升贬
     即期成交价格                 6.2181           6.2209         +0.05%
           中间价                 6.2745           6.2797         +0.08%
                                                                     
   日内相对于中间价最大波幅  0.94% (上限±1%)       日高           日低
         日内波动幅度(pips)         32             6.2155         6.2187
     2013年来即期升贬值幅度        0.20%                                    
 1年期美元/人民币掉期升水<C        1,095                             
                 NY1Y=CFXS>                                    
                                                                     
 离岸人民币市场,北京时间17:        今日              上日            
 20                                                            
      1年期NDF                  6.3160/3200        6.3220            
              CNH即期            6.2095/15         6.2155            
 
    在人民币过去一年放慢升值脚步后，中国央行官员周三就人民币汇率均衡点作出最新表
态，副行长易纲称人民币汇率离均衡点已经非常接近。央行已经减少对外汇市场的干预，今
年人民币汇率将在均衡更有弹性的方向上保持稳定。他并呼吁G20国家恪守承诺，不要发动
货币战。 
    
    此外，两会期间，市场也在观望任何关于汇改政策的揭示。

    中国社会科学院学部委员余永定称在两会间隙表示，在推进汇改方面，中国今年可能进
一步扩大人民币汇率日涨跌幅限制，有望从1%扩大到3%，或者5%，甚至是7%，并要坚持对跨
境资本流动的管理，但资本账户的开放则要讲究时序。    
    
    日圆兑美元＜JPY=＞在亚洲盘小升0.15%，但交易商认为日圆续涨空间有限。日本央行
开始为期两天的政策会议。市场猜测央行料按兵不动，但即将来临的领导层更换，应会令央
行对抗通缩的决心进一步增强。 
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
   
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 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯/林高丽)

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