更新版 1-中国汇市：人民币即期继续收高，短期料呈区间走升

* 人民币即期盘中触及六周高点 * 中间价格连二日走升 * 央行称已减少干预 * 货币战隐忧不利人民币大幅升值 (更新收盘价) 路透香港3月6日 - 人民币兑美元即期 周三连续第二日收高。中间价连二日 走升以及客盘结汇，令人民币即期触及逾六周来高点。但午后部份大型银行出手买美元，削 弱升幅。 交易员指出，虽然结汇力道指向人民币看升，但因市场仍观望央行对于汇率的想法，且 国际美元走势也较为反覆，人民币上升力道较为温和，短期呈现区间内缓升局面。 “从1月数字看，结汇的需求还是比较大。人民币有升值压力，市场也不感到奇怪。” 北京一位银行交易员说。 不过，他也表示，＂市场和客盘是偏向人民币升值，但全球央行都在QE(量化宽松)，非 美货币都跌，两个因素综合在一起，人民币还看不出有什么大幅升值的机会。＂ 另一中资银行人士称，人民币无力挑战涨停价格6.2118，部份银行午后反手买进美元， 令汇价脱离稍早触及的六个月高点6.2155，前次盘中高点为1月18日的6.2142。 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2181 6.2209 +0.05% 中间价 6.2745 6.2797 +0.08% 日内相对于中间价最大波幅 0.94% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 32 6.2155 6.2187 2013年来即期升贬值幅度 0.20% 1年期美元/人民币掉期升水<C 1,095 NY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17: 今日 上日 20 1年期NDF 6.3160/3200 6.3220 CNH即期 6.2095/15 6.2155 在人民币过去一年放慢升值脚步后，中国央行官员周三就人民币汇率均衡点作出最新表 态，副行长易纲称人民币汇率离均衡点已经非常接近。央行已经减少对外汇市场的干预，今 年人民币汇率将在均衡更有弹性的方向上保持稳定。他并呼吁G20国家恪守承诺，不要发动 货币战。 此外，两会期间，市场也在观望任何关于汇改政策的揭示。 中国社会科学院学部委员余永定称在两会间隙表示，在推进汇改方面，中国今年可能进 一步扩大人民币汇率日涨跌幅限制，有望从1%扩大到3%，或者5%，甚至是7%，并要坚持对跨 境资本流动的管理，但资本账户的开放则要讲究时序。 日圆兑美元＜JPY=＞在亚洲盘小升0.15%，但交易商认为日圆续涨空间有限。日本央行 开始为期两天的政策会议。市场猜测央行料按兵不动，但即将来临的领导层更换，应会令央 行对抗通缩的决心进一步增强。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯/林高丽)