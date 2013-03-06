更新版 1-中国汇市：人民币即期继续收高，短期料呈区间走升

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
* 人民币即期盘中触及六周高点 * 中间价格连二日走升 * 央行称已减少干预 * 货币战隐忧不利人民币大幅升值 (更新收盘价) 路透香港3月6日 - 人民币兑美元即期 周三连续第二日收高。中间价连二日 走升以及客盘结汇，令人民币即期触及逾六周来高点。但午后部份大型银行出手买美元，削 弱升幅。 交易员指出，虽然结汇力道指向人民币看升，但因市场仍观望央行对于汇率的想法，且 国际美元走势也较为反覆，人民币上升力道较为温和，短期呈现区间内缓升局面。 “从1月数字看，结汇的需求还是比较大。人民币有升值压力，市场也不感到奇怪。” 北京一位银行交易员说。 不过，他也表示，＂市场和客盘是偏向人民币升值，但全球央行都在QE(量化宽松)，非 美货币都跌，两个因素综合在一起，人民币还看不出有什么大幅升值的机会。＂ 另一中资银行人士称，人民币无力挑战涨停价格6.2118，部份银行午后反手买进美元， 令汇价脱离稍早触及的六个月高点6.2155，前次盘中高点为1月18日的6.2142。 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2181 6.2209 +0.05% 中间价 6.2745 6.2797 +0.08% 日内相对于中间价最大波幅 0.94% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 32 6.2155 6.2187 2013年来即期升贬值幅度 0.20% 1年期美元/人民币掉期升水<C 1,095 NY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17: 今日 上日 20 1年期NDF 6.3160/3200 6.3220 CNH即期 6.2095/15 6.2155 在人民币过去一年放慢升值脚步后，中国央行官员周三就人民币汇率均衡点作出最新表 态，副行长易纲称人民币汇率离均衡点已经非常接近。央行已经减少对外汇市场的干预，今 年人民币汇率将在均衡更有弹性的方向上保持稳定。他并呼吁G20国家恪守承诺，不要发动 货币战。 此外，两会期间，市场也在观望任何关于汇改政策的揭示。 中国社会科学院学部委员余永定称在两会间隙表示，在推进汇改方面，中国今年可能进 一步扩大人民币汇率日涨跌幅限制，有望从1%扩大到3%，或者5%，甚至是7%，并要坚持对跨 境资本流动的管理，但资本账户的开放则要讲究时序。 日圆兑美元＜JPY=＞在亚洲盘小升0.15%，但交易商认为日圆续涨空间有限。日本央行 开始为期两天的政策会议。市场猜测央行料按兵不动，但即将来临的领导层更换，应会令央 行对抗通缩的决心进一步增强。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯/林高丽)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。