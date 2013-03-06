《Kemp专栏》布兰特原油的忽起忽落、对冲基金杂讯和基本面

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
**建仓和平仓**
在2010年之前，期货价格和对冲基金及未平仓合约之间没有明确的关联。针对2008年7月前油价大幅上扬的广泛分析，未能发现投机客持仓及期货价格间有直接相关的数据。但自从2011年初以来，对冲基金持仓和油价及未平仓合约中持续存在很容易看出的关联。(图表1-4)
参看图表1，请点选：(link.reuters.com/tus46t)
参看图表2，请点选：(link.reuters.com/xes46t)
参看图表3，请点选：(link.reuters.com/fus46t)
参看图表4，请点选：(link.reuters.com/hus46t)
关联性和因果关系不同。
或许过去两年来对冲基金变得能更好地反应油市基本面(不过主要投资大宗商品领域的基金过去几年的糟糕表现，暗示情况并非如此)？值得注意的是，每次的涨势都会很快完全逆转(这暗示若对冲基金是对基本面做出反应，这些基本面都不是很持久)。
对冲基金和现货价格自2010年以来关联性日益密切，同时也伴随了近月和远月价格连动性大幅降低。近月和远月价格的连动性，在2010年之前通常在90%以上，而现在通常是不到50%。(图表5-6)
2008年时，近月价格大幅上涨，通常也会伴随着远月价格以相同幅度大涨。但现在现货和远期市场几乎变得完全独立。
期货市场的运作显然已有所改变。对冲基金和其他资产经理是主因。在油市交易的经理人数量比以前更多，他们的观点和部位变得较为一致，他们的整体仓位也比以前更大(至少在他们都押注多方的时候是如此)。(图表7)
参看图表5，请点选：(link.reuters.com/nus46t)
参看图表6，请点选：(link.reuters.com/qus46t)
参看图表7，请点选：(link.reuters.com/kus46t)
结论就是，布兰特(和WTI)油价现在能更好地以对冲基金建仓和平仓来说明，而非以所谓的“基本面”说明。
**排除杂讯**
期货价格所涵盖的整体观点，过去两年来几乎没什么改变。短线紧俏情况会伴随对中长期供应的信心升高。而越来越古怪的布兰特市场紧俏情势，大致上与其他地区的供需状况脱钩。
因此，油价主要仍在每桶100美元至120美元的区间内波动。油价短线起落大多只是与对冲基金部位调整相关的“杂讯”。
各方均坦承布兰特作为指标的问题日益严重。普氏(Platts)(布兰特市场主要价格评估机构)和壳牌(其SUKO90合约普遍被用来做布兰特交易)均修改了订价制度来逆转不断下滑的流动性。但要说两者的行动能否挽救布兰特作为有效指标的角色，仍为时太早。
尽管布兰特油价完全不能反映广泛的市况，但仍受到对冲基金和其他投资人的喜爱。许多人已从WTI合约转换至布兰特，享受后者持续逆价差带来的益处(这对投资人持有多头部位有益，而WTI呈现正价差则会让期货多头受创)。
布兰特油价越来越不能反映整体油市的状况。但也无伤大雅，因为价格波动反转的速度相当快(只要一到三个月)，而且波动幅度也在缩小(现在通常在每桶10美元以下，之前在20-30美元)。
重要的是不要将对冲基金造成的杂讯过度解读为基本面改变的证据。最近的价格变动能一窥对冲基金的信心，但无法看出油市的供需趋势。(完) (编译 隋芬/王冠中; 审校 张明钧)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透多伦多3月29日 - 路透调查显示，加拿大股市指标股指的涨幅料温和，但到2017年底仍将创出历史新高。但一些投资者担心该股指的估值过高，易发生修正。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。