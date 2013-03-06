《Kemp专栏》布兰特原油的忽起忽落、对冲基金杂讯和基本面

**建仓和平仓**

在2010年之前，期货价格和对冲基金及未平仓合约之间没有明确的关联。针对2008年7月前油价大幅上扬的广泛分析，未能发现投机客持仓及期货价格间有直接相关的数据。但自从2011年初以来，对冲基金持仓和油价及未平仓合约中持续存在很容易看出的关联。(图表1-4)

参看图表1，请点选：(link.reuters.com/tus46t)

参看图表2，请点选：(link.reuters.com/xes46t)

参看图表3，请点选：(link.reuters.com/fus46t)

参看图表4，请点选：(link.reuters.com/hus46t)

关联性和因果关系不同。

或许过去两年来对冲基金变得能更好地反应油市基本面(不过主要投资大宗商品领域的基金过去几年的糟糕表现，暗示情况并非如此)？值得注意的是，每次的涨势都会很快完全逆转(这暗示若对冲基金是对基本面做出反应，这些基本面都不是很持久)。

对冲基金和现货价格自2010年以来关联性日益密切，同时也伴随了近月和远月价格连动性大幅降低。近月和远月价格的连动性，在2010年之前通常在90%以上，而现在通常是不到50%。(图表5-6)

2008年时，近月价格大幅上涨，通常也会伴随着远月价格以相同幅度大涨。但现在现货和远期市场几乎变得完全独立。

期货市场的运作显然已有所改变。对冲基金和其他资产经理是主因。在油市交易的经理人数量比以前更多，他们的观点和部位变得较为一致，他们的整体仓位也比以前更大(至少在他们都押注多方的时候是如此)。(图表7)

参看图表5，请点选：(link.reuters.com/nus46t)

参看图表6，请点选：(link.reuters.com/qus46t)

参看图表7，请点选：(link.reuters.com/kus46t)

结论就是，布兰特(和WTI)油价现在能更好地以对冲基金建仓和平仓来说明，而非以所谓的“基本面”说明。

**排除杂讯**

期货价格所涵盖的整体观点，过去两年来几乎没什么改变。短线紧俏情况会伴随对中长期供应的信心升高。而越来越古怪的布兰特市场紧俏情势，大致上与其他地区的供需状况脱钩。

因此，油价主要仍在每桶100美元至120美元的区间内波动。油价短线起落大多只是与对冲基金部位调整相关的“杂讯”。

各方均坦承布兰特作为指标的问题日益严重。普氏(Platts)(布兰特市场主要价格评估机构)和壳牌(其SUKO90合约普遍被用来做布兰特交易)均修改了订价制度来逆转不断下滑的流动性。但要说两者的行动能否挽救布兰特作为有效指标的角色，仍为时太早。

尽管布兰特油价完全不能反映广泛的市况，但仍受到对冲基金和其他投资人的喜爱。许多人已从WTI合约转换至布兰特，享受后者持续逆价差带来的益处(这对投资人持有多头部位有益，而WTI呈现正价差则会让期货多头受创)。

布兰特油价越来越不能反映整体油市的状况。但也无伤大雅，因为价格波动反转的速度相当快(只要一到三个月)，而且波动幅度也在缩小(现在通常在每桶10美元以下，之前在20-30美元)。