欧洲汇市：瑞郎下跌，因市场风险胃纳升温

路透调查：加拿大股市到年底料刷新纪录高位，但估值过高引人忧
路透多伦多3月29日 - 路透调查显示，加拿大股市指标股指的涨幅料温和，但到2017年底仍将创出历史新高。但一些投资者担心该股指的估值过高，易发生修正。
“瑞郎走势很大程度上要看风险胃纳，在冒险环境下，欧元-瑞郎会稍稍上扬，”Sarasin策略师Ursina Kubli称。
即便如此，Kubli指出对美元看法的改善意味当市场信心上升时，交易商较不可能卖出。
“随着周围弥漫冒险气氛，你或认为美元会走弱，但过去一周对美元的信心稍稍增加，因市场似开始预期美国将比其他主要经济体更早撤除货币宽松措施。”
0808GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘跌0.2%，报0.9427瑞郎。
瑞郎兑欧元也跌0.2%,至1.2301。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/张若琪 审校 艾茂林/隋芬)
路透多伦多3月29日 - 路透调查显示，加拿大股市指标股指的涨幅料温和，但到2017年底仍将创出历史新高。但一些投资者担心该股指的估值过高，易发生修正。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。