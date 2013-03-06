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市场报道 | 2013年 3月 6日 星期三 16:23 BJT

欧洲汇市：瑞郎下跌，因市场风险胃纳升温

“瑞郎走势很大程度上要看风险胃纳，在冒险环境下，欧元-瑞郎会稍稍上扬，”Sarasin策略师Ursina Kubli称。

即便如此，Kubli指出对美元看法的改善意味当市场信心上升时，交易商较不可能卖出。

“随着周围弥漫冒险气氛，你或认为美元会走弱，但过去一周对美元的信心稍稍增加，因市场似开始预期美国将比其他主要经济体更早撤除货币宽松措施。”

0808GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘跌0.2%，报0.9427瑞郎。

瑞郎兑欧元也跌0.2%,至1.2301。(完)

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