台湾央行：共发行2,811.6亿台币存单，发行余额减799.1亿

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透台北3月6日 - 台湾央行周三公布，今日共发行2,811.6亿台币存单，若相较存单到期金额3,610.7亿，存单发行余额减少799.1亿台币.
央行存单各天期发行金额如下： 天期 利率% 金额(亿台币) 28天期 0.87 2,668.6 91天期 0.93 109.0 182天期 1.05 34.0
央行上日共发行874亿台币。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,248.3亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为227亿台币；累计超额准备为522亿台币，加计前期1%的超额准备为1,690亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。