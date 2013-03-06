台湾汇市：台币连续两天收涨，但市场气氛谨慎突破不易

* 国际汇市主导，台币随之趋升 * 29.600附近美元买盘坚实，突破不易 * 明日主要交投区间料落29.600-29.700 路透台北3月6日 - 台币兑美元 周三收涨5分，连续第二天走高。在国际汇市因 素庞杂难以逆料之际，台币近来紧跟韩元 脚步，今日受中美经济正向的迹象支撑 走高。然而交易员认为台币近期交投热区29.600-29.700仍未突破，明日除非韩元升破1,080 价位，否则台币料在谨慎气氛中趋于平静。 汇银人士指出，虽然台币尾随区域货币连升两日，但今日进口商及银行间在29.600附近 浮现美元买盘，且外资早上虽站在美元卖方，下午也有回补迹象，加上出口商看来不急于抛 汇，卖单高挂，台币要升破29.600且站稳，仍需额外助力。 〞现在感觉上大家就是怕怕的，交易量其实并不大。〞一本地银行交易员说。 市场人士也提到，台股近来在接近8,000点附近盘整，未能突破僵局，外资汇入力道未 能放大，同样令台币陷入泥沼。而今日台湾央行在场上虽然调节不多，但此前力守29.600的 动作令市场在此价位更加警戒，加以本周包括欧洲央行在内的各国央行将有货币政策声明， 市场在此前倾向谨慎观望，早盘开盘后以区域货币波动方向为交投指引，且波动度相对微小 ，难以走出自己的路。 累计两个交易日来，台币升值1角约0.34%，尽管在交易方向上与韩元同向，但升幅远落 后于韩元走高0.98%。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场，今日美元/台币各天期折价微幅扩大，投资 者在海外NDF倾向看好风险资产，但换算价格后，NDF一个月内短天期的价格几乎与现汇市场 一致，也在29.605-29.615间徘徊，没有突破阻力。 交易员认为本周其余交易日台币交投或趋向静淡，以待周五美国非农数据的发布。 台湾股市 今日微幅收涨0.22%报7,950.30点，外资及陆资在台股买超21.85亿台 币，连续第二天买超。 韩元和泰铢周三上涨，受助于股市资金流入，美股创纪录收盘高位鼓舞了市场对新兴亚 币等风险资产的人气。 本周全球重要数据及事件包括今晚英国央行召开货币政策会议(至周四)、加拿大央行利 率决策声明、美联储公布经济状况褐皮书；周四日本国内生产总值、日本央行货币政策声明 、欧洲央行公布利率声明；周五G20代表会议、美国公布2月非农就业数据。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.670 29.720 29.606-29.720 29.720 6.27 7.66 元太外汇经纪公司 29.625 29.668 29.606-29.649 29.649 3.38 3.18 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.015/0.000 美元/台币六个月期 -0.205/-0.190 -0.195/-0.175 (完)