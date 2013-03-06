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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 17:14 BJT

金属期市：伦铜小幅下跌，重要数据公布前交易商心态谨慎

0735GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7759.25 -12.75 -0.16 -2.14

上海期铜 56700 -120 -0.21 -1.70

COMEX期铜 351.60 0.10 +0.03 -3.74

LME期铝 1971.00 -5.00 -0.25 -4.83

上海期铝 14880 160 +1.09 -3.03

LME期锌 2001.00 -6.00 -0.30 -3.03

上海期锌 15370 -175 -1.13 -1.13

LME期镍 16640.00 -60.00 -0.36 -3.00

LME期铅 2224.00 -1.00 -0.04 -4.96

上海期铅 14880.00 -25.00 -0.17 -2.43

LME期锡 23425.00 -25.00 -0.11 0.11

LME/上海套利价差^ -295

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/王翔琼; 审校 孙茉莉/蔡美珍)

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