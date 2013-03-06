金属期市：伦铜小幅下跌，重要数据公布前交易商心态谨慎

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
0735GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7759.25 -12.75 -0.16 -2.14
上海期铜 56700 -120 -0.21 -1.70
COMEX期铜 351.60 0.10 +0.03 -3.74
LME期铝 1971.00 -5.00 -0.25 -4.83
上海期铝 14880 160 +1.09 -3.03
LME期锌 2001.00 -6.00 -0.30 -3.03
上海期锌 15370 -175 -1.13 -1.13
LME期镍 16640.00 -60.00 -0.36 -3.00
LME期铅 2224.00 -1.00 -0.04 -4.96
上海期铅 14880.00 -25.00 -0.17 -2.43
LME期锡 23425.00 -25.00 -0.11 0.11
LME/上海套利价差^ -295
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/王翔琼; 审校 孙茉莉/蔡美珍)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。