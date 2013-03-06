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债券 | 2013年 3月 6日 星期三 16:59 BJT

欧元债市：德债持稳，关注点转向欧洲央行会议

路透伦敦3月6日 - 德国公债期货周三在前一交易日大跌后略微持稳，但即将举行的央行会议料将重申促增长承诺，料令德债面临风险。

德债期货 日内持平，报145.03，周二曾下跌约半个点，当时美国道琼工业指数触及纪录高位，受增长改善迹象和美联储继续支持措施的预期推动。

交易商还预计，欧洲央行周四将暗示类似的宽松政策前景。这可能使投资者延续买入风险资产的人气，尽管意大利大选后的政治危机持续。

“目前风险资产似乎比债券更适应央行的温和基调，”一位交易员表示。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 丁琦；审校 张若琪)

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