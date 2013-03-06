重温稿-《中国新债预测》进出口行两期固息债利率料续低于二级，因配置需求不减

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
* 招标品种: 进出口行五/七年固息债
* 招标金额：各150亿元人民币
* 可追加金额：均为至多50亿元
* 招标时间: 周四(7日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 8位(银行、券商）
* 预测区间: 3.85%-3.95%/4.06%-4.15%
* 预测均值: 3.90%/4.11%
路透上海3月6日 - 中国进出口银行周四将招标发行两期固息债。路透调查显示，近日资金面趋缓，而且从国开行债和国债认购踊跃来看，配置需求相当强劲，因此明日新债中标利率继续低于二级市场的可能性较大，五年和七年期债利率预测均值分别为3.90%和4.11%。
交易员并称，上述预测值基本仅出自于目前二级市场水平，和对现券走势预期相结合的判断，不排除投标机构热情高涨进一步压低中标利率的可能。
“现在(利率债发行)还是配置行情。金融债收益率绝对值比较高，需求应该比国债还好些。”北京一券商分析师认为。
财政部今日稍早招标续发行的五年期固息国债，中标收益率低于预期，亦较二级市场水平偏低。
华东一银行交易员也表示，从交易价值角度，今天续发国债收益率基本没什么吸引力。但这不排除投资户因补充“库存”而低位投标的可能。
“今天我们就是因为这个(配置需求)拿了点国债。”该交易员称。
银行间市场固息政策性金融债(农发和进出口行)到期收益率曲线 显示，五年期品种最新报在3.9661%，七年期为4.1357%。
上述两期债的具体条款如下:
第三期 第四期 ---------------------------------------------------------------- 招标金额 150亿元 150亿元 追加金额 至多50亿元 至多50亿元 期限/计息方式 七年/固息 五年/固息 招标时间 3月7日10:00-11:00 3月7日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 3月13日 3月21日 发行期 3月7日-3月13日 3月7日至3月21日 上市日 3月19日 3月27日 基本承销额 无 无 ----------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。