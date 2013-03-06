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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 17:17 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3058     1.3050      +0.06      -1.03     1.3194
 美元/日圆                         93.38      93.28      +0.11      +7.66      86.74
 欧元/日圆                        121.96     121.67      +0.24      +6.55     114.46
 美元/瑞郎                        0.9425     0.9407      +0.19      +2.95     0.9155
 英镑/美元                        1.5109     1.5125      -0.11      -7.03     1.6251
 美元/加元                        1.0276     1.0269      +0.07      +3.58     0.9921
 澳元/美元                        1.0272     1.0257      +0.15      -1.16     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8312     0.8310      +0.02      +0.35     0.8283
 澳元/日圆                        95.930     95.550      +0.40      +6.44     90.130
 新西兰元/日圆                    77.640     77.460      +0.23     -44.87    140.820
 英镑/日圆                        141.09     141.06      +0.02      +0.19     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2354     1.2334      +0.16      -1.48     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 杜明霞)

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