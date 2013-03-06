中国钢铁：2月下旬粗钢日产量203.4万吨,旬环比增1.4%--中钢协

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透上海3月6日 - 中国钢铁工业协会周三公布，预估2月下旬全国粗钢日均产量为203.42万吨，旬环比增长1.4%。
数据并显示，2月下旬重点大中型企业粗钢日均产量为173.23万吨，旬环比增长0.8%。
以下是年内中国钢铁工业协会公布的粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)
时间 日产量 同比%
2月下旬 203.4 +1.4
2月中旬 200.6 +0.9
2月上旬 198.9 +4.4
1月下旬 190.6 -0.4
1月中旬 191.4 -1.5
1月上旬 194.4 +2.3(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。