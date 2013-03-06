版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 17:15 BJT

中国钢铁：2月下旬粗钢日产量203.4万吨,旬环比增1.4%--中钢协

路透上海3月6日 - 中国钢铁工业协会周三公布，预估2月下旬全国粗钢日均产量为203.42万吨，旬环比增长1.4%。

数据并显示，2月下旬重点大中型企业粗钢日均产量为173.23万吨，旬环比增长0.8%。

以下是年内中国钢铁工业协会公布的粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)

时间 日产量 同比%

2月下旬 203.4 +1.4

2月中旬 200.6 +0.9

2月上旬 198.9 +4.4

1月下旬 190.6 -0.4

1月中旬 191.4 -1.5

1月上旬 194.4 +2.3(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐