版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 17:11 BJT

台湾债市：102/6期10年公债中，证券业买超6亿台币

路透台北3月6日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，10年公债102/6
 交易资料如下：（单位：亿台币）
    
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       18.50       24.00       -5.50
     票券业        0.00        0.50       -0.50
     证券业       19.50       13.50       +6.00

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐