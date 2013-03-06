中国汽车：北汽集团预计今年产销量达210万辆，销售收入2,600亿元人民币

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透北京3月6日 - 中国北汽集团董事长徐和谊周三表示，预计公司今年产销量达到210万辆，销售收入2,600亿元人民币，利润突破200亿元。
他是在“两会”（全国人大和政协会议）间隙做上述表示的。他并称，预计“十二五“（2011-2015年）末北汽集团销售额有望达到4,000亿元，产销量360万辆，利润300亿元以上。
中国汽车工业协会此前公布数据显示，今年1月国内汽车销量同比上升46.4%，至203.45万辆，创历史新高。其中，乘用车销售172.55万辆，同比增幅高达48.68%。
2012年中国销售汽车1,930.64万辆，同比增长4.33%。同期，上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽的销量分别为446.14万辆、307.85万辆、264.59万辆、195.64万辆、169.11万辆、71.22万辆。（完） (发稿 李文科；撰写 康熙泽；审校 曾祥进)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。