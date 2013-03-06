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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 17:17 BJT

中国汽车：北汽集团预计今年产销量达210万辆，销售收入2,600亿元人民币

路透北京3月6日 - 中国北汽集团董事长徐和谊周三表示，预计公司今年产销量达到210万辆，销售收入2,600亿元人民币，利润突破200亿元。

他是在“两会”（全国人大和政协会议）间隙做上述表示的。他并称，预计“十二五“（2011-2015年）末北汽集团销售额有望达到4,000亿元，产销量360万辆，利润300亿元以上。

中国汽车工业协会此前公布数据显示，今年1月国内汽车销量同比上升46.4%，至203.45万辆，创历史新高。其中，乘用车销售172.55万辆，同比增幅高达48.68%。

2012年中国销售汽车1,930.64万辆，同比增长4.33%。同期，上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽的销量分别为446.14万辆、307.85万辆、264.59万辆、195.64万辆、169.11万辆、71.22万辆。（完） (发稿 李文科；撰写 康熙泽；审校 曾祥进)

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