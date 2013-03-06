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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 17:19 BJT

台湾债市：102/6期借券成交9.9亿台币，加权平均利率0.6431%

路透台北3月6日 - 台湾柜台买卖中心公布，周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节如
下：
        
      期别       成交值    最高利率    最低利率   加权平均利  可交易余额  (上日余额)
                                                          率              
      102/6         9.9      0.7300      0.6300       0.6431       190.5         -- 
 
注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)

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