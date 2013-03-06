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债券 | 2013年 3月 6日 星期三 17:36 BJT

欧洲汇市：英镑走软，受英国央行扩大宽松措施预期打压

路透3月6日 -

行权价1.5100美元的到期期权可能将汇价限制在这些水准附近。

欧元兑英镑 上涨0.2%至0.8642英镑，但仍远低于2月25日所创的16个月高位0.8815英镑。分析师称3月1日高点0.86855英镑可能限制近期涨势。

“我的观点是英国央行将会放宽政策，很可能是(买债)250亿英镑的量化宽松。因数据转好，看似市场对更多量化宽松的预期有所减弱，但我认为没有大的变化，”Standard Bank 10国集团汇市研究分析师Steve Barrow称。

周二公布的数据显示英国服务业扩张速度超过预期，随后英镑受到提振。

一些分析师认为近几周一系列的糟糕数据和英国央行决策者的评论，显示央行准备好采取措施来刺激经济。(完)

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