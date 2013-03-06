欧洲汇市：英镑走软，受英国央行扩大宽松措施预期打压

标题新闻：日本标售两年期公债，投标倍数为3.82
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路透3月6日 -
行权价1.5100美元的到期期权可能将汇价限制在这些水准附近。
欧元兑英镑 上涨0.2%至0.8642英镑，但仍远低于2月25日所创的16个月高位0.8815英镑。分析师称3月1日高点0.86855英镑可能限制近期涨势。
“我的观点是英国央行将会放宽政策，很可能是(买债)250亿英镑的量化宽松。因数据转好，看似市场对更多量化宽松的预期有所减弱，但我认为没有大的变化，”Standard Bank 10国集团汇市研究分析师Steve Barrow称。
周二公布的数据显示英国服务业扩张速度超过预期，随后英镑受到提振。
一些分析师认为近几周一系列的糟糕数据和英国央行决策者的评论，显示央行准备好采取措施来刺激经济。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透上海3月30日 - 中国央行公开市场第五日暂停操作，对银行体系流动性的判断由上日的“适中”转为 “较高”，银行间债市周四早盘月内资金宽松稳定，跨月供给亦有所增加。不过上海证券交易所隔夜回购利率 ，因覆盖周末及清明假期而盘中攀高。 对于后市，在强调稳健但实际边际向紧政策基调下，交易员预计，进入4月初资金面可能会稍宽松，但整 体维持紧平衡的可能性较大。 北京一银行交易员称，早盘“资金还可以，隔夜没问题。(4月)以后应该也不会特别松，上半年可能都这 样。” 自上周五起，因月末财政连续支出对冲逆回购到期，央行公开市场连续五日暂停操作。 上海证券交易所隔夜国债质押式回购早盘收报在25%上方，较上日10%左右的收盘大涨。对此 ，上海一券商交易员表示，交易所回购为T+1交收，据此计算，今日隔夜实际可用天数为五天，按日平均下来 约5%，水平尚可。 最近两次上交所隔夜回购利率盘中高点出现在元旦和春节前，日间最高均为27%。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间1