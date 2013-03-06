版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 18:02 BJT

中国新债：发改委创新推出委托贷款使用形式的小微企业债，民生银行主承首批

路透北京3月6日 - 中国债券信息网周三公告显示，中国民生银行 将主承销首批四期小微企业增信集合债券，金额共计35亿元人民币；债券性质为发改委主管的企业债，发行有望常态化，资金使用形式类委托贷款。

主承销商的一位工作人员介绍称，该类债与交易商协会主管的中小非金融企业集合票据的最大区别在于募集资金的使用主体。集优票据募集资金的使用人即为发行人，而小微企业增信集合债券则不是。

以“2013年第一期天津保税区投资控股集团有限公司小微企业扶持债券”为例，发行人通过发债募集的10亿元，将全部委托民生银行天津分行，以委托贷款形式投放于城市商业合作社推荐并经发行人确认的、位于天津市地区内的小微企业。

城市商业合作社由民生银行发起。上述工作人员并介绍称，是类小微企业的资金使用期限，全由双方商定，在债券持续期三年以内的任意期限长均可。

上述四期债具体条款如下： 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) =================================================================================== 镇江城市建 10 3 区间5.20%-5.70% AA 3/7-3/8 民生银行 设投资集团 =================================================================================== 盐城国有资 5 3 区间5.20%-5.70% AA 3/7-3/8 民生银行 产投资集团 =================================================================================== 无锡新区经 10 3 区间5.20%-5.70% AA 3/7-3/8 民生银行 济发展集团 =================================================================================== 天津保税区 10 3 区间4.90%-5.40% AA+ 3/7-3/8 民生银行 投资控股集团 ===================================================================================(完) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐