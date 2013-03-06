中国新债：发改委创新推出委托贷款使用形式的小微企业债，民生银行主承首批

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京3月6日 - 中国债券信息网周三公告显示，中国民生银行 将主承销首批四期小微企业增信集合债券，金额共计35亿元人民币；债券性质为发改委主管的企业债，发行有望常态化，资金使用形式类委托贷款。
主承销商的一位工作人员介绍称，该类债与交易商协会主管的中小非金融企业集合票据的最大区别在于募集资金的使用主体。集优票据募集资金的使用人即为发行人，而小微企业增信集合债券则不是。
以“2013年第一期天津保税区投资控股集团有限公司小微企业扶持债券”为例，发行人通过发债募集的10亿元，将全部委托民生银行天津分行，以委托贷款形式投放于城市商业合作社推荐并经发行人确认的、位于天津市地区内的小微企业。
城市商业合作社由民生银行发起。上述工作人员并介绍称，是类小微企业的资金使用期限，全由双方商定，在债券持续期三年以内的任意期限长均可。
上述四期债具体条款如下： 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) =================================================================================== 镇江城市建 10 3 区间5.20%-5.70% AA 3/7-3/8 民生银行 设投资集团 =================================================================================== 盐城国有资 5 3 区间5.20%-5.70% AA 3/7-3/8 民生银行 产投资集团 =================================================================================== 无锡新区经 10 3 区间5.20%-5.70% AA 3/7-3/8 民生银行 济发展集团 =================================================================================== 天津保税区 10 3 区间4.90%-5.40% AA+ 3/7-3/8 民生银行 投资控股集团 ===================================================================================(完) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。