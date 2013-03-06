中港股市：双双收扬，受中国两会政策利多评论激励

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
“人大会议将使未来一周左右的市场震荡，但财报季将提供机会寻找财务稳健的优质个股，”Fidelity Worldwide Investment投资总监Catherine Yeung指出。
中国联通 上涨1.7%，中国电信 涨2%，此前中国证券报报导称，工信部部长苗圩表示，预计2013年将发放4G牌照。
中兴通讯H股跳涨8.9%，创四年多以来单日最大涨幅，中兴通讯A股亮灯涨停。
中资金融股亦上扬，此前官方媒体报导称，中国银行业监督管理委员会主席尚福林表示，银监会正在研究并深入分析存贷比政策。
**沪综指短线料震荡整理**
沪综指连续第二个交易日反弹收升，医药、科技等个股走势活跃。不过分析师表示，经过连续几日多空大幅拉锯后，预计短线大盘将维持震荡整理走势和板块轮动格局，股指运行空间或处于2,300点上下50点区间内。
沪综指 收报2,347.179点，涨20.873点或0.9%；昨日该股指创逾一个月最大单日升幅。上海A股今日成交额为1,249亿元人民币，上日为1,164亿元。
第一创业证券分析师郭树华指出，今天从盘面看没有明显的领涨板块，更多还是体现为个股补涨反弹；同时，昨天领涨的银行股等今日处于调整状态，而创业板股则没能形成明显的板块效应，且补涨的持续性较差，预计大盘仍有整理需求。
“虽然两会期间有政策性预期，不过对市场的影响还要看之后政策逐渐推进的力度。预计两会期间，将维持指数盘整板块轮动格局，2,300点上下50点震荡。”他称。
沪深300指数 收涨1.04%，报2,650.202点。沪深300指数3月合约 尾盘报2,646.2点，涨1.2%，成交量为822,608手。(完)
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* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。