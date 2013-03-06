中国债市：现券持稳成交清淡，市场观望待货币政策立场更多指引

路透北京3月6日 - 中国银行间债市周三现券基本持稳，成交清淡。虽然流动性渐宽资金价格续降，对市场走暖构成支撑，但是近期公开市场正、逆回购询而不发，投资者倾向观望，以寻求判断未来货币政策立场的更多指引。

交易员并提到，进入本周来，资金面逐渐宽松，所以如果明天央行公开市场延续风平浪静，或小幅“抽水”，应该都在市场接受范围内。

“以国债发行前后为分界线，之前（收益率）下，我觉得是部分交易机构在博国债发行结果。”上海一银行交易员称，“但是后来中长端有一定抛压，不过（收益率）整体变动不大。感觉市场比较清淡。”

中国银行间市场周三主要回购加权利率 延续昨日下跌行情，但跌幅趋缓。整体流动性渐宽，按此形势，业内人士认为，回购利率后续仍有一定续跌空间。

在强劲的配置需求推动下，中国财政部周三续发行的五年期国债，中标收益率低于预期及二级水平。不过因交易机构认为债市整体走势并未发生明显改变，二级市场相关券种所受影响并不明显。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报14天逆回购，以及28天正回购需求。近期公开市场可谓一波三折，本周二未进行正/逆回购操作，但一级交易商周一可上报需求的品种包括7天和14天逆回购，以及28天正回购。

对于货币政策会否收紧，中国央行行长周小川周三表示，货币政策应该说还是稳健的货币政策，但是相对于应对金融危机高峰期来讲，显然是收紧了，不过还是能够正常支持政府工作报告所提出的经济增长和物价水平。

剩余期限约9.9698年的国债130005券最新报价对应收益率 为3.5900%/3.5500%,上交易日尾盘报3.5850%/3.5650%;剩余期限约2.9068年的国债130004券最新成交报价对应收益率 为3.0950%,上交易日尾盘报3.1024%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.8494 2.9859

上日 3.0120 4.1859

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8920/2.8290 国债参考率报价 2.7950/2.7275 金融债参考率报价 3.3585/3.2868(完)