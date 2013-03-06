香港个股：美高梅中国遭一名股东减持高至4.4亿港元股份--销售文件

路透香港3月6日 - 随着中国两会召开助振股市气氛，再有投资者减持股份套现。据路透周三获得的销售文件显示，美高梅中国 一名未具名的股东在市场上配售高至4.4亿港元股份。

销售文件显示，该名股东按每股16.99-17.2港元，在市场上配售美高梅中国2,535.84万股股份，套现4.3-4.4亿港元。美银美林负责是次配售安排。

配售价较美高梅中国今天收市价17.66港元，折让2.6-3.8%；该股今天收升0.57%，过去三个月累计升逾27%。美高梅中国为美国博彩业巨头美高梅(MGM) 在澳门的分支。

港股恒生指数 周三收高1%至22,777.8点，连续第二日上涨，受中国金融股和电讯股推升，中国两会的官员评论令投资人大受鼓舞。