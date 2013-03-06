香港个股：美高梅中国遭一名股东减持高至4.4亿港元股份--销售文件

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月6日 - 随着中国两会召开助振股市气氛，再有投资者减持股份套现。据路透周三获得的销售文件显示，美高梅中国 一名未具名的股东在市场上配售高至4.4亿港元股份。
销售文件显示，该名股东按每股16.99-17.2港元，在市场上配售美高梅中国2,535.84万股股份，套现4.3-4.4亿港元。美银美林负责是次配售安排。
配售价较美高梅中国今天收市价17.66港元，折让2.6-3.8%；该股今天收升0.57%，过去三个月累计升逾27%。美高梅中国为美国博彩业巨头美高梅(MGM) 在澳门的分支。
港股恒生指数 周三收高1%至22,777.8点，连续第二日上涨，受中国金融股和电讯股推升，中国两会的官员评论令投资人大受鼓舞。
此前另一家香港上市公司龙源电力 的一名未具名机构股东亦透过配售减持龙源电力高至8.4亿港元股份 ，拖累该股今天受压，收跌2.92%至6.99港元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。