两岸金融：金证会利多发酵，台湾中信金称已评估合资大陆证券公司

路透台北3月6日 - 随着两岸证券监管会议(金证会)释出利多，台湾民营金控--中信金控 周三称，正评估在中国投资证券，合作对象已在洽谈中。

中信金控总经理吴一揆周三在旗下中国信托投信更名记者会受访时并表示，大陆证监会主席郭树清来台释出两岸合资证券的利多政策，将评估在大陆投资证券，大陆券商平均股东权益报酬率(ROE)高达15-20%，台湾券商相对较没吸引力。

“当然有人来跟我们谈过合作了(合资大陆券商)，”他说。同时他也指出，不管是合资51%或是49%，Partner很重要。

郭树清和台湾金管会主委陈裕璋1月底召开首次的两岸证券监理平台会议，会后中国证监会对台湾送出利多，称将增加1,000亿人民币额度，专门用于台湾RQFII试点。两岸也将拉高彼此券商参股比例，及允许台资券商在试点区拥有全牌照业务。

人民币业务部份，台湾外汇指定银行(DBU)自2月6日全面开放，中信银累计吸收11亿人民币，正积极寻找人民币投资标的，包括中信银发行10亿人民币金融债已完成募集，并将于3月12日挂牌上市，此外中信银已拟申请QFII额度。

展望今年大陆布局，吴一揆表示，“除了大陆还是大陆。”显示今年中信金海外布局重点将放在中国大陆市场。

除了锁定合资大陆券商外，中信金表示，有考虑申请第二家大陆租赁公司，并已向金管会递件申请第二家大陆分行，地点选定广州。