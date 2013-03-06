日本债市：超长期公债表现不佳，10年期日债期货上涨

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
当日涨 上日 跌 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.040% 五年期公债 0.110% +0.0 0.110% 10年期公债 0.680% +2.0 0.660% 20年期公债 1.590% +4.5 1.545% 30年期公债 1.760% +3.0 1.730% 10年期公债期 <0#JGB:> 145.06 +0.08 144.98 货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成 交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼/王丽鑫; 审校 田建华/蔡美珍)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。