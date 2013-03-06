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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 18:05 BJT

日本债市：超长期公债表现不佳，10年期日债期货上涨

当日涨   上日
                                            跌       
                                  最新报价  (基点)   收市价
 
 两年期公债                       0.000%    +0.0     0.040%
 五年期公债                       0.110%    +0.0     0.110%
 10年期公债                       0.680%    +2.0     0.660%
 20年期公债                       1.590%    +4.5     1.545%
 30年期公债                       1.760%    +3.0     1.730%
 10年期公债期  <0#JGB:>           145.06    +0.08    144.98
 货                                                  
                                                     
 注1：公债期货涨跌为点数。
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成                     
 交。                                                
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 王翔琼/王丽鑫; 审校 田建华/蔡美珍)

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