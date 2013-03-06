更新版 1-台湾货币市场：央行大幅调整存单分配惟无碍宽松，短率位于低位不变

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
* 央行较大幅调整每日存单到期/收受的差额
* 宽松基调不变
* 短率仍在低位 (更新报价数字)
记者 高洁如
路透台北3月6日 - 台湾银行间短率周三大致平稳。央行近日虽大幅调整每日存单收受的差额，不过宽松的基调看来并未改变，市场资金宽裕无虞，短率仍位于低位不变。
一位不愿具名的央行官员表示，预定未来仍将例行开放28天期的存单供银行申购，这无关货币政策的调整，主要目的是使银行存单到期日分配得更均匀，而若有改变也会藉着每日的公告中宣布。
“央行每天存单收的金额(和到期金额)调整的比较大...不过今天还是很宽松。”一位本地银行资金调度人员说。
至于今日标售的364天期存单，加权平均得标利率在0.72%，较上月的0.717%微升0.3基点。
资金调度人士表示，虽然本次加权平均标售结果较上月走高一些，但本次存单得标高位在0.729%，较上月的0.73%还低。
他们认为，这是因为多数银行对于364天期存单的标售利率认为已走到低位，因此下标时利率区间缩得很窄，因此造成加权平均得标利率走高、但得标高位却下移的现象。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日也收在0.388%;今日区间在0.295-0.42%，上日在0.295-0.4%；一周拆款利率在0.388-0.46%，上交易日在0.388-0.44%。
**短票利率也大致不变**
票券商指出，目前银行对于跨季落点的短票仍有顾虑，操作意愿不算太高。他们表示，虽然去年底跨年时的资金情势是相当充裕，但第三季底时资金短缺、利率飙高的情况仍历历在目，因此票券商对月底资金调度仍不敢掉以轻心。
但也有大型公营银行的资金调度人士认为，目前资金情势相当充裕，估计3月季底的资金不会过于紧俏，市场也不必过于担忧。
今日30天左右短票利率今日成交在0.7-0.71%，同于上日。
台湾央行周三公布，今日共发行2,811.6亿台币存单，若相较存单到期金额3,610.7亿，存单发行余额减少799.1亿台币。
本周央行存单到期金额共1兆(万亿)3,225.6亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周四1,164亿以及周五1,574亿台币。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为负276亿台币；累计超额准备为246亿台币，加计前期1%的超额准备为1,414亿台币。
**公债RP利率持稳**
公债与公司债附买回(RP)利率则仍大致持稳。资金调度人士表示，今日虽有400亿台币的10年期公债交割，但感觉市场资金还是偏多，寿险与投信对新券仍有需求。
由于明日有700亿台币的92甲四期公债到期还本，交易员指出，近期寿险与银行为了安排资金去路，对公债存有需求。
一证券商交易员指出，今日有寿险要承作公债，利率在0.69%。
另一证券商交易员称，今日公债与公司债RP利率持稳在0.69%与0.79%。虽然市场资金仍多，但客户不希望利率再降。
一票券商交易员表示，虽然今日有公债交割，但市场感觉没有特别波动，有投信基金走钱后，旗下其他基金随即递补续做。
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%。
票券商方面，大型业者的10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.68-0.73%。(完) (审校 杨淑祯/曾祥进)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
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