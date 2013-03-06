《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月6日

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透北京3月6日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:11时,1港元=0.80163人民币H KDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 万科 11.15 15.16 0.92 深物业 6.47 5.36 1.51 南玻 8.21 6.47 1.58 深康佳 3.32 2.68 1.55 ST中华 4.19 1.56 3.35 ST中冠 8.14 4.20 2.42 深深宝 8.17 7.09 1.44 深华发 6.77 3.75 2.25 深赤湾 13.27 13.23 1.25 招商地产 24.92 25.41 1.22 特力 6.67 4.06 2.05 飞亚达 7.12 6.78 1.31 一致药业 33.28 33.43 1.24 深深房 3.72 2.88 1.61 ST盛润 9.19 5.68 2.02 深南电 4.52 2.80 2.01 深纺织 8.82 5.83 1.89 方大集团 4.58 2.88 1.98 深国商 14.57 10.22 1.78 深赛格 4.60 2.84 2.02 宝石 12.38 8.03 1.92 小天鹅 10.40 9.40 1.38 粤高速 3.22 2.94 1.37 晨鸣纸业 3.98 3.47 1.43 ST珠江 2.97 2.14 1.73 丽珠 49.80 41.80 1.49 美菱电器 4.13 4.09 1.26 大冷股份 9.26 6.63 1.74 粤电力 6.37 5.56 1.43 佛山照明 6.95 5.88 1.47 江铃汽车 17.15 20.51 1.04 沙隆达 7.39 4.30 2.14 苏常柴 6.99 4.61 1.89 威孚高科 43.39 35.90 1.51 古井贡酒 35.01 24.92 1.75 ST东海 3.86 2.80 1.72 长安汽车 9.11 7.99 1.42 京东方 2.48 1.89 1.64 鲁泰 7.24 7.54 1.20 本钢板材 3.63 2.94 1.54 张裕 46.45 39.50 1.47 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。