更新版 1-中国货币市场：回购利率跌幅趋缓，流动性渐宽下仍有续降空间

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
(新增收盘报价及交易量数据)
路透上海/北京3月6日 - 中国银行间市场周三主要回购加权利率 延续昨日下跌行情，但跌幅趋缓。整体流动性渐宽，按此形势，业内人士认为，回购利率后续仍有一定续跌空间。
交易员表示，昨日的公开市场操作缺席及准备金补缴均未改变资金面回暖的趋势，今日流动性呈现“供大于求”的局面。同时外汇占款增长较快亦助力流动性宽松，前期飙涨的资金成本仍在回调通道里，或将回调到春节前水平。
“今天比昨天平稳，市场不缺钱，总体看还是有借钱需求的（机构）多，...看情况资金利率还得降一点，原先涨得太离谱，可能回到（春节）节前水平。”上海一银行交易员称。
银行间市场隔夜和七天期回购加权利率自节后起从低位反弹，上周更是突破波动区间主轴快速攀升。近日两个品种加权利率均创下年内新高。七天加权最高曾至约4.43%。
中国央行周二公布数据显示，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。[ID：nL4T0BX4ON]
针对中国1月外汇占款激增，中国央行副行长易纲周三表示，央行会采取对冲，或用回购、或用央票收回过多流动性，以保证物价稳定。[ID：nL4T0BY0M8]行长周小川则表示，对于外汇占款的观察期应放长，不要仅凭一个月数据就得出结论。[ID：nL4T0BY1H4]
今日银行间市场质押式回购总成交量为6,229.93亿元人民币,较周二6,360.71亿元的交易量变化不大;其中,隔夜品种成交量为5,081.07亿元,周二为5,246.57亿元.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17：53 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量（亿元）
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质押式回购加权平均利率
其中：隔夜 2.8494 3.0120 -16.26 5,081.07
七天 2.9859 3.1859 -20.00 654.38
14天 3.1678 3.3887 -22.09 342.19
上交所债券回购
其中：隔夜 1.0350 1.1000 -9.00 1,473.85
七天 2.6500 2.9000 -25.00 111.91
14天 3.1000 3.3500 -25.00 18.35
回购定盘利率
其中：隔夜 2.8896 3.0500 -16.04
七天 3.0000 3.2200 -22.00
14天 3.1900 3.3600 -17.00
shibor
其中：隔夜 2.8580 3.0180 -16.00
七天 2.9980 3.1890 -19.10
三个月 3.8866 3.8918 -0.52
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(发稿 刘昕/曹巍浩; 审校 曾祥进)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。