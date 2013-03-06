《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月6日

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京3月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间18:13时,1港 元=0.80163人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为2.36%,低于 上交易日收盘的3.29%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.17 5.50 0.95 建设银行 4.67 6.34 0.92 中国银行 2.97 3.63 1.02 农业银行 2.94 3.98 0.92 招商银行 13.45 17.06 0.98 中信银行 4.68 4.84 1.21 交通银行 4.92 5.95 1.03 民生银行 10.55 10.94 1.20 中国人寿 17.92 22.95 0.97 中国平安 44.52 64.30 0.86 中国太保 19.45 28.25 0.86 中信证券 14.39 19.72 0.91 新华人寿 25.52 29.85 1.07 海通证券 12.46 12.70 1.22 华能国际 6.99 8.35 1.04 大唐发电 4.27 3.63 1.47 华电国际 4.57 3.51 1.62 中煤能源 7.37 7.28 1.26 中国神华 22.15 28.60 0.97 中国石油 8.92 10.66 1.04 兖州煤业 16.97 11.34 1.87 中国石化 7.26 9.00 1.01 上海石化 6.60 3.72 2.21 中海油服 17.11 15.94 1.34 仪征化纤 6.81 2.40 3.54 中国铝业 4.80 3.24 1.85 江西铜业 23.62 17.98 1.64 洛阳钼业 9.23 3.74 3.08 紫金矿业 3.66 2.57 1.78 马钢股份 2.04 2.26 1.13 鞍钢股份 3.59 5.02 0.89 重庆钢铁 3.20 1.32 3.02 海螺水泥 18.28 28.55 0.80 洛阳玻璃 5.94 1.91 3.88 北人股份 6.53 2.60 3.13 中联重科 8.60 9.82 1.09 金隅股份 7.11 7.16 1.24 中国国航 5.69 6.62 1.07 东方航空 3.44 3.30 1.30 南方航空 3.82 4.38 1.09 中国远洋 4.18 4.28 1.22 中海集运 2.51 2.41 1.30 中集集团 13.37 16.00 1.04 中海发展 4.64 4.45 1.30 宁沪高速 5.40 7.85 0.86 深高速 3.42 3.21 1.33 成渝高速 3.37 2.63 1.60 皖通高速 4.14 4.34 1.19 广深铁路 3.11 4.07 0.95 中国南车 4.83 6.14 0.98 中国交建 4.87 7.40 0.82 中国铁建 5.57 8.20 0.85 中国中铁 3.05 4.24 0.90 长城汽车 30.35 31.20 1.21 比亚迪 25.41 29.10 1.09 广汽集团 5.91 6.51 1.13 青岛啤酒 37.12 50.35 0.92 广州药业 29.21 22.25 1.64 新华制药 5.03 2.29 2.74 海信科龙 7.32 3.74 2.44 南京熊猫 6.39 2.40 3.32 晨鸣纸业 3.98 2.94 1.69 上海医药 13.97 17.62 0.99 中兴通讯 10.86 14.14 0.96 东方电气 15.35 15.74 1.22 潍柴动力 23.20 28.60 1.01 东北电气 2.66 1.10 3.02 广船国际 12.96 6.62 2.44 经纬纺机 11.36 7.00 2.02 昆明机床 7.08 2.85 3.10 一拖股份 10.91 7.80 1.74 北辰实业 3.11 2.02 1.92 创业环保 9.73 3.55 3.42 中国中冶 2.14 1.61 1.66 金风科技 6.05 4.74 1.59 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>。(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。