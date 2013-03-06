路透基点：丰田汽车金融(中国)10亿元人民币循环贷款展开邀贷--RLPC

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透香港3月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，一些银行已接获邀请函，参与丰田汽车金融(中国)10亿元人民币(1.61亿美元)循环贷款。
据消息人士指出，德国商业银行与三菱东京日联银行上海分行共同担任牵头行兼簿记行。
这项贷款包含两部分，一部分为364天期贷款，利率为人行基准利率的90%，另一部分为三年期贷款，利率为基准利率的95%。
先前已报导，贷款资金用于营运资本。
丰田汽车金融是丰田金融服务株式会社(Toyota Finance Corp)的中国分公司。丰田汽车金融去年9月获得10.8亿元人民币贷款，东方汇理银行牵头是次交易，贷款利率为中国人民银行基准利率的90%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。