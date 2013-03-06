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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 18:30 BJT

路透基点：丰田汽车金融(中国)10亿元人民币循环贷款展开邀贷--RLPC

路透香港3月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，一些银行已接获邀请函，参与丰田汽车金融(中国)10亿元人民币(1.61亿美元)循环贷款。

据消息人士指出，德国商业银行与三菱东京日联银行上海分行共同担任牵头行兼簿记行。

这项贷款包含两部分，一部分为364天期贷款，利率为人行基准利率的90%，另一部分为三年期贷款，利率为基准利率的95%。

先前已报导，贷款资金用于营运资本。

丰田汽车金融是丰田金融服务株式会社(Toyota Finance Corp)的中国分公司。丰田汽车金融去年9月获得10.8亿元人民币贷款，东方汇理银行牵头是次交易，贷款利率为中国人民银行基准利率的90%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)

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