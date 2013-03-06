香港个股：海通国际建议供股筹资高至12亿港元，作业务发展资金

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透香港3月6日 - 中国海通证券 旗下海外业务分支--海通国际 周三公布,建议供股筹资高至12亿港元，作业务发展资金。
该公司在联交所一份声明中称，建议按2:1基准进行供股，供股价为每股2.55港元，拟发行约4.58-4.72亿股股份，集资11.67-12.02亿港元。
公告指出，“估计所得款项净额约11.54-11.89亿港元，拟用作集团的孖展及结构性融资、固定收益及包销业务的未来发展资金。”
海通国际今天收跌0.95%,报4.18港元；供股价较收市价折让39%。
海通国际的控股股东--海通国际控股目前持有海通国际69.98%的股份，该公司以及联席包销商汇丰银行已有条件同意各自包销股份。预期股份将自2013年3月14日起按除权基准买卖，缴足股款供股股份于4月17日开始买卖。
去年环球金融市场及经济活动经历重大倒退，香港证券市场成交萎缩，新股集资活动减少，对券商业务造成冲击。
不过海通国际去年大力发展企业融资、固定收益及自营投资业务，因而注入增长动力，该公司周二晚间公布，2012年度净利按年大增92%至2.93亿港元，并宣布派发末期股息0.075港元（全年派息0.155港元），每股盈利0.3206港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。