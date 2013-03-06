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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 18:30 BJT

香港个股：海通国际建议供股筹资高至12亿港元，作业务发展资金

路透香港3月6日 - 中国海通证券 旗下海外业务分支--海通国际 周三公布,建议供股筹资高至12亿港元，作业务发展资金。

该公司在联交所一份声明中称，建议按2:1基准进行供股，供股价为每股2.55港元，拟发行约4.58-4.72亿股股份，集资11.67-12.02亿港元。

公告指出，“估计所得款项净额约11.54-11.89亿港元，拟用作集团的孖展及结构性融资、固定收益及包销业务的未来发展资金。”

海通国际今天收跌0.95%,报4.18港元；供股价较收市价折让39%。

海通国际的控股股东--海通国际控股目前持有海通国际69.98%的股份，该公司以及联席包销商汇丰银行已有条件同意各自包销股份。预期股份将自2013年3月14日起按除权基准买卖，缴足股款供股股份于4月17日开始买卖。

去年环球金融市场及经济活动经历重大倒退，香港证券市场成交萎缩，新股集资活动减少，对券商业务造成冲击。

不过海通国际去年大力发展企业融资、固定收益及自营投资业务，因而注入增长动力，该公司周二晚间公布，2012年度净利按年大增92%至2.93亿港元，并宣布派发末期股息0.075港元（全年派息0.155港元），每股盈利0.3206港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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