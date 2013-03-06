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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 18:38 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货在清淡交投中收平，市场消化主要分析师的价格预估

路透吉隆坡3月6日 - 马来西亚棕榈油期货周三在清淡交投中收平，投资人消化主要分析师在业界年度最大会议上的价格预估，以决定自身的策略。

马来西亚交易所在吉隆坡举行棕榈油会议，有多位业界重要人士提出了棕榈油价格展望。

“我们应会见到短线在2,300马币触底。多数市场人士仍在消化价格预估，”马来西亚一外资大宗商品经纪商的交易员称。

马来西亚指标5月棕榈油期货 收平，报每吨2,400马币(林吉特)(774美元)。盘中交投区间为2,389-2,413马币。

整体成交量为20,945口，低于平常的25,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 王丽鑫)

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