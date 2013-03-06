版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 18:36 BJT

伦敦金1030定盘价为每盎司1574.00美元,上日纽约收盘为1575.06美元

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐