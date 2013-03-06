欧洲已公布经济指标--2013/3/6

路透调查：加拿大股市到年底料刷新纪录高位，但估值过高引人忧
路透多伦多3月29日 - 路透调查显示，加拿大股市指标股指的涨幅料温和，但到2017年底仍将创出历史新高。但一些投资者担心该股指的估值过高，易发生修正。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第四季 -0.3 r +1.0 f +0.3 r 德国 第四季 -0.6 @-f +0.2 @-f +0.1 f 法国 第四季 -0.3 p +0.1 f -- 意大利 第四季 -0.9 p -0.2 f -2.7 p 消费者物价指数(CPI) 英国 1月 -0.5 +0.5 +2.7 德国 2月 +0.6 p -0.5 f +1.5 p 法国(HICP) 1月 -0.6 +0.4 +1.4 意大利(HICP) 2月 -0.2 f -2.0 f +2.0 f 生产者物价指数(PPI) 英国 1月 0.2 -0.1 +2.0 德国 1月 +0.8 -0.3 +1.7 法国 1月 +0.5 -0.4 r +1.4 意大利 12月 -0.2 -0.1 +1.8 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 1月 4.7 4.7 德国 2月 6.9 @-p 6.9 @-r 法国 第二季 10.2 @ 10 @-r 意大利 1月 11.7 @ 11.3 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透多伦多3月29日 - 路透调查显示，加拿大股市指标股指的涨幅料温和，但到2017年底仍将创出历史新高。但一些投资者担心该股指的估值过高，易发生修正。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。