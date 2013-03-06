香港股市：首两月证券市场平均每日成交金额按年上升21%

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透香港3月6日 - 随着中国经济回暖令投资市场气氛改善，港交所 最新数据显示，今年首两个月证券市场的平均每日成交金额按年上升21%。
港交所周三在其网站上发布，今年首两个月的平均每日成交金额为754.4亿港元，较去年同期625.07亿港元，上升21%。不过2月市场较为波动，日均成交金额按月下跌8%，至717.79亿港元。
2月末大市恒生指数 收报23,020.27点，按月下降3%，按年则升6.2%。
首两个月的衍生权证（窝轮）平均每日成交金额为102.62亿港元，按年上升20%。同期首次公开招股（IPO）集资金额为62.61亿港元，按年上升79%。
首两月的期货及期权平均每日成交量为553,679张，按年上升13%。2月22日，股票期货的未平仓合约创下39,535张的历史新高。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。