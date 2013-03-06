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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 18:56 BJT

香港股市：首两月证券市场平均每日成交金额按年上升21%

路透香港3月6日 - 随着中国经济回暖令投资市场气氛改善，港交所 最新数据显示，今年首两个月证券市场的平均每日成交金额按年上升21%。

港交所周三在其网站上发布，今年首两个月的平均每日成交金额为754.4亿港元，较去年同期625.07亿港元，上升21%。不过2月市场较为波动，日均成交金额按月下跌8%，至717.79亿港元。

2月末大市恒生指数 收报23,020.27点，按月下降3%，按年则升6.2%。

首两个月的衍生权证（窝轮）平均每日成交金额为102.62亿港元，按年上升20%。同期首次公开招股（IPO）集资金额为62.61亿港元，按年上升79%。

首两月的期货及期权平均每日成交量为553,679张，按年上升13%。2月22日，股票期货的未平仓合约创下39,535张的历史新高。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)

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