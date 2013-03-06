中国房地产：政策应保护鼓励自住和改善刚需--上海市委书记

路透北京3月6日 - 针对日前中国国务院祭出的房地产调控重拳“国五条”，上海市市委书记韩正周三表示，政策的主要精神首先是要坚决打击投机性需求，并表示政策应保护鼓励自住和改善刚需。

上周五国务院公布的国五条细则，力度超出市场预期，尤其是有关二手房出售个人所得税的征收规定，引发对政策将误伤刚需的担忧，而房价上涨过快的热点城市出台相应细则的预期也在升温。

“我理解这个政策的主要精神首先是要坚决打击投机性需求，其次是有效抑制投资行为。”韩正在两会（人大和政协）上向记者表示，“与此同时，我想我们的政策要很好的保护和鼓励广大群众自住的、改善的刚性的消费需求。”

他指出，根据2006年的108号文件，目前有两种征税方式--核查和核定，核查征收（即按差价征收20%的个人所得税）要求严格，需有合同、发票等法律依据；而核定征收的税率则由省级政府规定，上海对普通商品房是成交价的1%，对非普通商品房是2%。

“我觉得这一方面（国五条）实际上是（之前）政策的重申，我们将严格按照国家规定来执行，相信通过这些政策的实施，房地产市场一定会健康发展。”

住房城乡建设部政策研究中心主任秦虹则在周三表示，个人售房征20%所得税，对二手房交易量大的大城市确实会有一定的影响。

她认为，一线城市二手房的规模与新房相当，且由于城市规模大，二手房所处的位置优越，供给有刚性，所以就相对容易将税收负担转嫁给购房者。

中国楼市去年年底以来持续回暖，其中北京上海等一线城市涨幅明显居前，二手房交易热络且价格高企，统计局最新数据显示，上海1月新建商品住宅销售价格同比上涨1.3%，而上月为持平；二手房销售价格环比涨幅则扩大0.4个百分点。

针对逐渐升温的房地产市场，政府工作报告指出要坚决抑制房地产投资投机性需求。而此前国务院已发通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。另外,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。(完)