两会专访： 招行行长称金融脱媒需银行调整业务模式，不担心接班人问题

* 建议明确银行可开展财富管理型信托业务

* 不担心招行接班人问题，主要靠制度

* 二次转型战略中，小企业专营机构不撤销

* 今年银行业预期平稳增长,不会大起大落

路透北京3月7日 - 中国招商银行 行长马蔚华称，目前商业银行面对的表外业务需求和金融脱媒现象都比较明显，需要商业银行业务模式及时作出调整， 因而提出修订《商业银行法》及银行从事财富管理信托业务的政协提案。

他周三稍晚在“两会”(全国人大和政协会议)期间接受了路透专访。他并对招行“二次转型”战略中，小企业专营机构是否撤销及合并到各地分行的争议作出回应，表示目前是各地分行复制小企业专营机构的经验，但专营机构的总部仍会保留。

而已64岁的马蔚华管理招商银行已经14年，这几年外界不时有其是否培育接班人或者担心非马蔚华时代招行模式可持续性的言论，对此马蔚华笑称，“肯定不能老干下去，但银行的发展主要靠制度，文化和经营模式，如果这些能够健全，不用担心有问题”。

作为政协委员，马蔚华今年提案再次涉及修订《商业银行法》内容，包括“商业银行在中华人民共和国境内可经银行业监督管理机构许可从事财富管理信托业务；经相关金融监督管理机构的审批同意，商业银行可以投资参股或控股信托公司、证券公司、保险公司以及其他非银行金融机构”等内容。

马蔚华对路透解释，提出银行从事财富管理信托业务的原因，是如今社会融资结构发生了深刻的变化，金融脱媒使信贷业务占社会融资总规模的比例不断下降，已从90%左右下降到不到70%，从银行资产负债表来看，贷款资产也多数不到一半。

另外客户需求也发生了很多变化，客户不愿意存钱在银行，而愿意买理财产品；有些客户还有表外业务需求，这都是传统信贷不能提供的。

他认为，银行利用财富管理信托连接两个方面的变化，这是顺应变化趋势的选择。

但值得注意的是，招行旗下目前并没有信托牌照，招行2012年曾经发布公告，终止了并购西藏信托60.5%产权收购协议。招行如何做财富管理信托业务？

对此马蔚华表示，西藏信托收购行为的终止，是因为监管机构目前对银行投资非银行机构的审批还比较严格，双方基于商业考虑都不能耗费太长时间等待，因此合作终止了。

“但财富管理信托业务利用信托牌照经营是一种方式，没有信托牌照，利用银行理财模式也可以。”他说。

在此次两会提案中，马蔚华则是提出，为保障银行理财业务长远稳健发展并更好地保障客户利益，建议明确银行可开展财富管理型信托业务，同时将银行理财界定为特定类型的信托业务。

**小企业专营机构不撤销**

在招行模式中,除了零售和中间业务,还有其较为先进的"两小"(小企业,小微)模式,为此招行在2009年获得了全银行业的第一家小企业信贷专营牌照,并在苏州建立小企业信贷总部,相对独立地经营,独立审贷，之后这种做法逐步在银行业得到推广。

而且在招行"二次转型"战略中,"降低资本消耗，提高竞价能力”的重要内容之一，也是发展中小企业业务。

不过在小企业专营机构在银行业全面开花之时，先行者的模式似乎遭受到了考验，因专营机构与各地分行容易产生业务摩擦，去年年底以来，就不断有传闻称招行将合并小企业专营机构重回各地分行。

对此马蔚华称，招行二次转型中重视小企业，是从节约资本和提高风险管理能力的角度考虑的。小企业的风险权重是75%，低于大企业的100%，大企业是违约概率低，违约损失率高，小企业则是相反，有更好的风险缓释能力；同时小企业风险比较高，是否能把风险管理好，定价是否能够覆盖成本，都是考验风险管理本事的业务，能做好小企业是一家银行风险管理高的表现。

他介绍，2008年开始建立企业专营模式，是想做一个实验，探索一套做小企业的规律和方法，如今的阶段，是不再持续试点，而是开始将经验复制到各地分行，但不会撤销小企业总部。

“全行都在转型，试点的经验就需要复制，（专营机构）还保留，没有取消。”他称。

**银行业不会大起大落**

从1999年开始管理招行,至今10多年时间,马蔚华也感叹银行业的经营环境发生了很大的变化,情况变得更加复杂,挑战也更大.

"总体而言,社会需求不断变化,资本约束更严,同业竞争加剧,经济波动和金融危机的影响也还在."

以前是利差保护的传统银行,但现在最大的问题是脱媒,他认为除了资本性脱媒,如直接融资占比提高,挤占间接融资空间,还有结算方面,技术性的脱媒,如一些第三方支付企业取代了银行的角色等.

另外,负债管理方面,存款的难度在加大,传统的办法是拉存款,但现在需要提高存款的成本,有时仅提高存款利率还不管用,比如需要结合现金管理业务,或者资产管理业务一起经营存款.

银行业的利润增速也面临下降,一些国际投行此前还以风险加大,利润增速下降等原因纷纷看空中国银行股,对此马蔚华表示,银行业的利润增速逐步下降,向社会平均利润率回归是正常的.

今年政府工作报告中确定的经济增长目标,M2和通胀目标都还比较合理,他认为今年银行业预期也会是一个平稳增长,不会有大起大落.

而招行本身，他进一步介绍,目前招行的二次转型还在进行中,最大的任务是提高银行的管理能力,如何管理资本,节约成本,在外部环境发生变化的情况下,保持招行的可持续发展等。

转型战略提出之初,管理层曾经定了3到5年的一个计划,但转型是否结束,何时结束还需要看整体发展的情况.

至于外界颇为关注的下一任接班人的问题，招行曾经在2010年6月发布公告，继续聘任马蔚华为招行的董事及行长，董事的任期是3年，这意味着今年6月前，招行至少要面临着一次是否继续委任的选择。

马蔚华带领招行在股份行中树立了市场化商业化经营的标杆形象，10几年间招行从资产总额不到2000亿到2012年年底已超过3.4万亿，制造了招行模式和招行速度，外界关注的是，谁又能接替马蔚华呢？