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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 19:56 BJT

国际油市：亚洲石脑油价格自两个月低点反弹，受惠于北亚需求

路透新加坡3月6日 - 亚洲石脑油价格和价差周三均自近两个月低点反弹，分别报每吨967美元和128.58美元，因来自北亚的需求有助于结束此前几日的跌势。

较一周前相比，当前的石脑油价差下滑约23%。

韩国Samsung Total买入约25,000吨公开规格的石脑油，价格较日本C&F报价每吨升水约24美元，船期为4月下半月。

台湾CPC亦购入4月船货，价格较日本C&F报价每吨升水约23美元。

新加坡一交易商称：“目前的升水只不过是小跌，并不疲软。昨日的市场已经超卖。”

亚洲汽油裂解价差回升，至约两日来的高点每桶11.91美元，受惠于来自越南的需求。

Petrolimex正寻购总计60,000吨92号汽油。其中有30,000吨船货定于3月26-30日发出，另有30,000吨于4月1-7日发出。

新加坡现货市场汽油和石脑油各成交了两笔。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)

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