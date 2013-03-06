国际油市：亚洲石脑油价格自两个月低点反弹，受惠于北亚需求

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透新加坡3月6日 - 亚洲石脑油价格和价差周三均自近两个月低点反弹，分别报每吨967美元和128.58美元，因来自北亚的需求有助于结束此前几日的跌势。
较一周前相比，当前的石脑油价差下滑约23%。
韩国Samsung Total买入约25,000吨公开规格的石脑油，价格较日本C&F报价每吨升水约24美元，船期为4月下半月。
台湾CPC亦购入4月船货，价格较日本C&F报价每吨升水约23美元。
新加坡一交易商称：“目前的升水只不过是小跌，并不疲软。昨日的市场已经超卖。”
亚洲汽油裂解价差回升，至约两日来的高点每桶11.91美元，受惠于来自越南的需求。
Petrolimex正寻购总计60,000吨92号汽油。其中有30,000吨船货定于3月26-30日发出，另有30,000吨于4月1-7日发出。
新加坡现货市场汽油和石脑油各成交了两笔。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。