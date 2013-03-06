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债券 | 2013年 3月 6日 星期三 20:18 BJT

美国数据：3月1日止当周抵押贷款申请跳涨，因利率下滑

路透3月6日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请在此前连续三周的下滑后，展开反弹，因抵押贷款利率下滑。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月1日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数跳涨14.8%，触及1月中以来的最高。该指数涵盖了再融资与购房需求。

经季节调整后的再融资申请指数升14.8%，购房抵押贷款申请指数升15%。

再融资占抵押贷款总申请量的比重仍为77%。

该周30年期固息抵押贷款利率下跌7个基点至3.70%。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)

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