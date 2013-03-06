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债券 | 2013年 3月 6日 星期三 20:26 BJT

伦敦美债：公债收益率小涨，股市大涨损及避险需求

路透伦敦3月6日 - 美国现货公债收益率(殖利率)周三上涨，因近期股市的涨势损及避险公债的需求，市场人士亦未雨绸缪周五将公布的就业数据恐高于预期。

美国10年期公债收益率 涨2.1个基点至1.92%，不过交易商称，从美国股市触及新高，且美国最近公布的经济数据总体乐观来看，公债价格目前的表现还算尚可。

蒙特利尔银行一交易商说道：“从基本面来看均指向收益率会上涨，不过目前的债市表现还算良好。”

他称，美国公债市场仍获得支撑是缘于美国之外的因素，其中包括预期欧洲经济增长放缓，且意大利政局笼罩的不确定性。

交易商称，市场亦拭目以待周五将公布的非农就业数据。

5年期公债 收益率小涨1.4个基点至0.79%，30年期公债 收益率涨2.4个基点至3.13%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)

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