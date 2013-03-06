伦敦美债：公债收益率小涨，股市大涨损及避险需求

标题新闻：日本标售两年期公债，投标倍数为3.82
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路透伦敦3月6日 - 美国现货公债收益率(殖利率)周三上涨，因近期股市的涨势损及避险公债的需求，市场人士亦未雨绸缪周五将公布的就业数据恐高于预期。
美国10年期公债收益率 涨2.1个基点至1.92%，不过交易商称，从美国股市触及新高，且美国最近公布的经济数据总体乐观来看，公债价格目前的表现还算尚可。
蒙特利尔银行一交易商说道：“从基本面来看均指向收益率会上涨，不过目前的债市表现还算良好。”
他称，美国公债市场仍获得支撑是缘于美国之外的因素，其中包括预期欧洲经济增长放缓，且意大利政局笼罩的不确定性。
交易商称，市场亦拭目以待周五将公布的非农就业数据。
5年期公债 收益率小涨1.4个基点至0.79%，30年期公债 收益率涨2.4个基点至3.13%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透上海3月30日 - 中国央行公开市场第五日暂停操作，对银行体系流动性的判断由上日的“适中”转为 “较高”，银行间债市周四早盘月内资金宽松稳定，跨月供给亦有所增加。不过上海证券交易所隔夜回购利率 ，因覆盖周末及清明假期而盘中攀高。 对于后市，在强调稳健但实际边际向紧政策基调下，交易员预计，进入4月初资金面可能会稍宽松，但整 体维持紧平衡的可能性较大。 北京一银行交易员称，早盘“资金还可以，隔夜没问题。(4月)以后应该也不会特别松，上半年可能都这 样。” 自上周五起，因月末财政连续支出对冲逆回购到期，央行公开市场连续五日暂停操作。 上海证券交易所隔夜国债质押式回购早盘收报在25%上方，较上日10%左右的收盘大涨。对此 ，上海一券商交易员表示，交易所回购为T+1交收，据此计算，今日隔夜实际可用天数为五天，按日平均下来 约5%，水平尚可。 最近两次上交所隔夜回购利率盘中高点出现在元旦和春节前，日间最高均为27%。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间1