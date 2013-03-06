版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 6日 星期三 22:23 BJT

投行观点：Baird给予Bright Horizons Family Solutions 初始评级为中性，目标价30美元

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐