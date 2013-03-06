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货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 23:39 BJT

表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透3月6日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

03/01/13 较上周 较上年 03/01/13 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 379.0 5.6 32.5 381.4 3.8 35.7 馏分油 122.6 -1.7 -18.4 120.4 -3.8 -19.1 汽油 230.2 -0.9 1.8 227.9 -0.6 -1.7 取暖油 20.1 -1.4 -10.9 18.8 -2.1 -11.8 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.6 煤油型航空燃料 39.8 0.2 -1.3 39.7 0.0 -1.0 原油日加工量 14.1 -0.4 -0.4 14.0 -0.5 -0.6 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加50万桶，汽油库存减少70万桶，馏分油库存减少90万桶。(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 母红)

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