表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透3月6日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
03/01/13 较上周 较上年 03/01/13 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 379.0 5.6 32.5 381.4 3.8 35.7 馏分油 122.6 -1.7 -18.4 120.4 -3.8 -19.1 汽油 230.2 -0.9 1.8 227.9 -0.6 -1.7 取暖油 20.1 -1.4 -10.9 18.8 -2.1 -11.8 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.6 煤油型航空燃料 39.8 0.2 -1.3 39.7 0.0 -1.0 原油日加工量 14.1 -0.4 -0.4 14.0 -0.5 -0.6 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加50万桶，汽油库存减少70万桶，馏分油库存减少90万桶。(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导
* EIA一周美国石油供需平衡表
* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透多伦多3月29日 - 路透调查显示，加拿大股市指标股指的涨幅料温和，但到2017年底仍将创出历史新高。但一些投资者担心该股指的估值过高，易发生修正。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。