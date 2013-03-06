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市场报道 | 2013年 3月 6日 星期三 23:32 BJT

美国热股：欧盟反垄断监管当局对微软处以5.61亿欧元罚金，后者早盘下跌

路透3月6日 - 欧盟反垄断监管当局周三对微软 处以5.61亿欧元(合7.30亿美元)的罚金，因其未能兑现承诺，让使用其Windows系统的消费者可以选用微软以外的浏览器，这将对其他与欧盟涉及反垄断纠纷的科技企业发出警告。

在周三早盘交易中，微软下跌1.49%至27.92美元。(完)

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