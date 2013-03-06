加拿大央行：维持指标利率不变,软化升息立场

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透渥太华3月6日 - 加拿大央行周三维持利率在1%不变,并软化其需要升息的立场，称可能将维持指标利率稳定“一段时间”，但下一调整利率举措仍可能是升息，而不是降息。
加拿大央行自2010年9月来一直维持利率在1%不变,该行多个月来一直暗示将升息，但在1月表示升息时机没有之前预期的紧迫，并在今日立场进一步软化。
“由于加拿大经济仍存在产能闲置、通胀预期较低以及家庭资产负债表失衡情况开始出现更为有利的改变，目前实施的大规模刺激性货币政策可能在一段时间内仍适切，之后可能需要撤走一些措施，以符合达到通胀2%的目标。”央行声明指出。
央行淡化了加拿大经济去年第四季成长年率仅为0.6%的影响，指“国内生产总值（GDP）多数国内组成部分稳健成长”，但被库存大量消耗所抵消。
加拿大央行对加拿大经济的宏观展望同1月一样，相信今年经济成长动能增强，受到家庭支出、企业投资和出口复苏的扶助。
加拿大央行对地产市场和家庭债务的措辞也同1月类似，预计住宅投资将从历史高位进一步下滑，债务/收入比将在目前水平附近企稳.(完)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透多伦多3月29日 - 路透调查显示，加拿大股市指标股指的涨幅料温和，但到2017年底仍将创出历史新高。但一些投资者担心该股指的估值过高，易发生修正。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。