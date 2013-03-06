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货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 23:27 BJT

加拿大央行：维持指标利率不变,软化升息立场

路透渥太华3月6日 - 加拿大央行周三维持利率在1%不变,并软化其需要升息的立场，称可能将维持指标利率稳定“一段时间”，但下一调整利率举措仍可能是升息，而不是降息。

加拿大央行自2010年9月来一直维持利率在1%不变,该行多个月来一直暗示将升息，但在1月表示升息时机没有之前预期的紧迫，并在今日立场进一步软化。

“由于加拿大经济仍存在产能闲置、通胀预期较低以及家庭资产负债表失衡情况开始出现更为有利的改变，目前实施的大规模刺激性货币政策可能在一段时间内仍适切，之后可能需要撤走一些措施，以符合达到通胀2%的目标。”央行声明指出。

央行淡化了加拿大经济去年第四季成长年率仅为0.6%的影响，指“国内生产总值（GDP）多数国内组成部分稳健成长”，但被库存大量消耗所抵消。

加拿大央行对加拿大经济的宏观展望同1月一样，相信今年经济成长动能增强，受到家庭支出、企业投资和出口复苏的扶助。

加拿大央行对地产市场和家庭债务的措辞也同1月类似，预计住宅投资将从历史高位进一步下滑，债务/收入比将在目前水平附近企稳.(完)

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