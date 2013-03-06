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市场报道 | 2013年 3月 6日 星期三 23:22 BJT

美国热股：苹果已与Beats Electronics洽商潜在合作事宜

路透3月6日 - 三名熟知事况的消息人士向路透表示，苹果 已经与Beats Electronics LLC洽商潜在合作事宜，与Beats规划中的音乐串流服务有关。Beats是由深具影响力的嘻哈(hip-hop)音乐制作人Dr. Dre及音乐界大人物Jimmy Iovine所创办。

在周三早盘交易中,苹果下跌0.94%至426.63美元。(完)

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