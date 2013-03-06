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市场报道 | 2013年 3月 6日 星期三 23:27 BJT

美国热股：黑石集团等私人直接投资公司对Life Technologies发出收购要约

路透3月6日 - 两位知情人士周二表示，包括黑石集团(百仕通) 和凯雷投资集团 在内的私人直接投资公司试图对生物医学实验室设备生产企业Life Technologies 发出联合收购要约，后者市值为100亿美元。

在周三早盘交易中，黑石集团涨0.16%，报19.04美元,凯雷投资集团大涨2.06%，报31.22美元。Life Technologies下跌1.07%,报61.19美元。(完)

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