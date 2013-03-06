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货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 23:20 BJT

表格：美国1月工厂订单较上月下降2.0%，预估为减少2.2%

路透3月6日 - 美国商务部周三公布，美国1月工厂订单较上月下降2.0%，预估为减少2.2%。12月为增长1.3%。

美国1月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月下跌4.9%(前值为下跌5.2%)。 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比,%):

1月 12月 11月 总体新订单 -2.0 1.3 -0.3

扣除运输 　1.3 -0.1 -0.2

扣除国防 0.3 -0.2 -0.3 耐久财 -4.9 3.6 0.6 电脑/电子产品 -4.6 2.7 0.8 运输设备 -19.8 9.9 -0.7 非国防资本财 0.6 1.0 -2.2 扣除飞机的非国防资本财

7.2 -0.8 3.3(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 利棣儿；审校　李军)

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