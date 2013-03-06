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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 23:22 BJT

美国热股：奇虎360第四季获利低于预期，早盘重挫逾6%

路透3月6日 - 中国杀毒软件生产企业奇虎360 公布第四季获利低于预期，因该公司的持续投资支出损及利润，促使至少一家券商调降该股投资评级。

在周三早盘交易中，奇虎360重挫6.69%至32.49美元。(完)

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