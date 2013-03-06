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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 03:20 BJT

美国经济：美联储褐皮书称1月和2月初美国经济继续温和成长

路透华盛顿3月6日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布褐皮书称，1月和2月初美国经济成长继续逐步改善，因消费者增加支出，且美国楼市继续广泛复苏。

在12个联储银行地区谨慎乐观的报告中，美联储也关注到汽车，科技及物流企业的需求增强，但美联储强调物价仍然温和。

“从12个联储银行地区的报告显示，自上次美联储褐皮书以来，经济活动以小幅或温和步幅扩张，”美联储说。

美国经济在去年最后三个月经济增长年率放缓至仅0.1%。不过，美联储预期经济将维持逐步复苏，受助于美联储近零利率及购债计划刺激借贷活动。

美联储说，几乎所有地区整体贷款需求稳定或小幅增加。即便部分输入成本有所增加，但多数地区美联储联系企业没有计划上调售价。

美联储表示其12个联储地区中大多数报称就业市场状况略有改善，薪资压力迟滞。(完)

(编译 利棣儿；审校　李军)

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