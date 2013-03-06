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市场报道 | 2013年 3月 7日 星期四 05:09 BJT

美股盘后：PetSmart公布业绩后股价急挫6.2%

路透纽约3月6日 - PetSmart Inc 在周三美股盘后交易中急挫6.2%,此前该公司公布了季度业绩。(完)

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