日韩经济指标预测--3月7日-3月14日****

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透3月7日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月4日当周 3月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超6,654 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,904 3月6-7日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本外汇储备(亿美元) 截止2月末 -- 12,672 3月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 日本央行利率决定 3月 -- 0.10% 0500 日本领先指标(较前月) 1月 -- +1.4 同时指标(较前月) -- +2.5 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 2月 -- +1.3% 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 1月 赤字6,260 赤字2,641 2350 日本国内生产总值(GDP)(环比年率) 第四季修正值 +0.2% -0.4% (较前季) +0.1% -0.1% 3月8日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 49.5 3月11日当周 3月10日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本机械订单(较前月) 1月 -- +2.8% (较上年同期) -- -3.4% 3月11日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业商品物价指数(较前月) 2月 -- +0.4% (较上年同期) -- -0.2% 2350 日本大型制造业景气判断指数(BSI) 第一季 -- 负10.3 3月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 43.3 2100 韩国出口物价(较上年同期) 2月 -- -8.1% 进口物价(较上年同期) -- -10.6% 2300 韩国失业率 2月 -- 3.2% 3月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 1月 -- +8.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -- 外资投资日本股票(亿日圆) -- -- 3月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行公布基准利率 3月 -- 2.75% 0430 日本工业产出 1月修正值 -- +1.0% 产能利用指数(较上月) 1月 -- +2.9% (完)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。